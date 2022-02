Waga Energy fournit trois modules cryogéniques à Air Liquide pour le marché nord-américain

Le groupe Air Liquide, un leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé, a commandé trois modules de distillation cryogénique à Waga Energy pour équiper deux unités de production de biométhane en construction sur des sites de stockage des déchets situés aux États-Unis. Ces équipements, intégrant une technologie brevetée par Waga Energy, seront couplés à des modules de filtration membranaire fabriqués par Air Liquide.

Waga Energy a livré un premier module cryogénique à Air Liquide en septembre 2021 pour une unité de production de biométhane en construction sur le site de Mallard Ridge à Delavan (Wisconsin). Elle sera opérationnelle au deuxième trimestre 2022. Les deux autres modules seront installés sur une unité de production en construction sur un site situé à Winnebago (Illinois).

Spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage de déchets, Waga Energy a standardisé la fabrication des modules cryogéniques, qui sont intégrés à son procédé breveté WAGABOX®. Fruit de dix années de développement, ce procédé couple filtration membranaire et distillation cryogénique pour séparer le méthane des autres composants du gaz émis par les déchets enfouis.

Les modules cryogéniques fournis à Air Liquide sont identiques à ceux qui équiperont les unités WAGABOX® de grande capacité en construction sur le site Veolia de Claye-Souilly (Seine-et-Marne) et sur celui d’Enercycle à Saint-Étienne-des-Grès (Canada).