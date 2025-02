Waga Energy : forte croissance du chiffre d’affaires tirée par les revenus biométhane

Waga Energy a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 55,7 M€, en progression de +67 % par rapport à 2023, grâce à la croissance des revenus générés par la vente et l’épuration de biométhane (+81 % soit 42,8 M€), et les ventes d’équipements (+35 %).

Le parc de WAGABOX® exploité par le Groupe a injecté 576 GWh de biométhane (+72 %), dont 219 GWh hors de France (38 %). L’augmentation de la production est liée au démarrage de 10 nouvelles unités, dont 7 en France, 1 aux États-Unis, 1 au Canada, et un module cryogénique vendu aux États-Unis.

Le Groupe a maintenu un haut niveau de performance en atteignant une disponibilité moyenne de 94,3 % sur les unités exploitées depuis plus de 12 mois.

L’activité commerciale est très dynamique avec 11 nouveaux contrats signés depuis début 2024, pour une capacité installée additionnelle de 0,8 TWh par an. Waga Energy accélère aux États-Unis, où 12 unités sont en construction, dont 4 nouveaux projets signés dans les 2 derniers mois, confirmant l’intérêt du marché US pour la technologie WAGABOX®. Le marché européen a repris sa croissance avec 5 nouveaux contrats (3 en France, un 1er en Italie, et un 2eme en Espagne).