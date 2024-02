Waga Energy : forte croissance du chiffre d'affaires (+74%)

Waga Energy a réalisé en 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 33,3 millions d’euros, en hausse de 74 % par rapport à 2022.

En 2023, le parc d’unités WAGABOX® a injecté 336 GWh de biométhane (+55 %), dont 63 GWh à l’international. Cette forte croissance est due au démarrage de 5 nouvelles unités, dont 3 hors de France (2 au Canada et 1 en Espagne), représentant une étape majeure dans le déploiement international de la solution. L’unité espagnole et l’une des deux canadiennes sont des machines de grande capacité pouvant produire trois à cinq fois plus que les unités françaises standards. La production des unités internationales représente 14 % du chiffre d’affaires Groupe provenant de la vente de biométhane et des prestations d’épuration.

Les équipes d’exploitation de Waga Energy ont maintenu tout au long de l’année un haut niveau de performance : le parc a atteint en 2023 une disponibilité moyenne de 95,7% sur les unités exploitées depuis plus de 12 mois et 94,2 % en incluant les mises en service de l’année, notamment les premières unités internationales.

Au cours de l’année 2023, Waga Energy a engagé la construction de 6 nouvelles unités aux États-Unis, confirmant ainsi sa percée sur ce marché stratégique. Ces nouveaux contrats représentent une capacité de production additionnelle de 660 GWh par an, comparable à la capacité installée totale des 17 unités mises en service en France depuis 2017.