Waga Energy et le Valtom réalisent la première injection de biométhane à partir d’une source de biogaz hybride

Waga Energy et le Valtom, collectivité publique en charge de la valorisation et du traitement des déchets dans le Puy-de-Dôme et le Nord de la Haute-Loire, ont démarré le 18 décembre à Clermont-Ferrand la première unité de production de biométhane alimentée par une source de biogaz hybride. Utilisant la technologie WAGABOX®, développée et brevetée par Waga Energy, l’équipement valorise le biogaz du site de stockage des déchets de Puy-Long, et celui de l’usine de méthanisation du pôle Vernéa, située à quelques centaines de mètres.







Le biométhane est injecté directement dans le réseau GRDF pour alimenter les foyers et les entreprises du territoire, ainsi que la station d'avitaillement en carburants alternatifs de « Gandaillat ». L’unité WAGABOX® peut fournir jusqu’à 15 GWh de biométhane par an, soit l’équivalent de la consommation d’environ 2 000 foyers ou d’une soixantaine de bus roulant au BioGNV. Sa mise en service évitera l’émission d’environ 2 500 tonnes d’équivalent CO2 par an dans l’atmosphère, en substituant du biométhane au gaz naturel fossile et en réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre.