Waga Energy et Decatur Hills Landfill vont produire du biométhane dans l’Indiana

(AOF) - Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a signé un contrat avec l’entreprise Decatur Hills Landfill, (rattachée au groupe familial de traitement et de valorisation des déchets Best Way Disposal) pour produire du biométhane à Greensburg (Indiana, États-Unis). Dans le cadre de cet accord, Waga Energy financera la construction d'une unité de production utilisant sa technologie brevetée Wagabox pour valoriser sous forme de biométhane le gaz émis par les déchets enfouis.

Waga Energy exploitera l'unité pendant au moins 20 ans, et apportera son soutien à Decatur Hills Landfill pour optimiser la capture du méthane et la production énergétique du site.

AOF - EN SAVOIR PLUS

