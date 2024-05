Waga Energy démarre une unité de production de biométhane dans les Ardennes

Waga Energy a démarré une unité de production de biométhane sur l’Installation de Valorisation et d’Élimination des déchets Ardennais (Iveda) exploitée par Arcavi à Éteignières (Ardennes). Le gaz vert est injecté directement dans le réseau de distribution de GRDF pour alimenter les particuliers et les entreprises des communes de Rocroi et Bourg Fidèle.



L’unité peut traiter jusqu’à 600 m3/h de gaz et produire environ 25 GWh de biométhane par an, selon la concentration de méthane dans le gaz brut. Sa montée en charge sera progressive : elle remplace pour l’heure l’un des deux moteurs de cogénération installés sur le site pour valoriser le gaz sous forme d’électricité et de chaleur ; dès l’année prochaine, après l’arrêt du second moteur, elle traitera l’intégralité du gaz disponible et pourra alors alimenter plus de 2 500 foyers, évitant ainsi l’émission d’environ 3 000 tonnes d’eqCO2 par an dans l’atmosphère1.



Le projet a bénéficié d’une subvention de 311 260 € de l’Agence de la Transition Écologique (Ademe) dans le cadre du « Concours d’innovation i-Nov », financé par le plan France 2030, afin d’améliorer le rendement de l’installation. Le concours i-Nov soutient des projets d'innovation portés par des start-up et PME au potentiel particulièrement fort pour l'économie française.