Waga Energy démarre une unité de production de biométhane dans la Drôme

Waga Energy, spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a démarré le 11 avril 2024 une unité de production de biométhane sur le Pôle de Stockage-Énergie (PSE) de Veolia à Chatuzange-le-Goubet (Drôme).

Grâce à la technologie WAGABOX®, brevetée et développée par Waga Energy, le gaz émis spontanément par les déchets enfouis sur le site est valorisé sous forme de biométhane, substitut renouvelable au gaz naturel fossile. Ce biométhane est injecté directement dans le réseau de distribution de GRDF pour alimenter les particuliers et les entreprises.

Le Pôle Stockage-Énergie peut traiter 150 000 tonnes de déchets par an. Le gaz est aujourd’hui valorisé sous forme d’électricité par des moteurs de cogénération. L’unité WAGABOX® s’ajoute à ce dispositif pour augmenter la production d’énergie renouvelable du site. Capable de traiter 600 m3/h de gaz brut, elle peut produire jusqu’à 25 GWh de biométhane par an, alimenter environ 3 500 foyers, et éviter l’émission de plus de 4 000 tonnes d’eqCO2 par an dans l’atmosphère .

Mathieu Lefebvre, président-directeur général de Waga Energy, déclare : « Nous sommes très heureux de ce nouveau projet d’injection de biométhane réalisé avec Veolia, l’un des grands acteurs de la transition écologique. Avec ce nouveau projet, le quatrième que nous réalisons ensemble, nous continuons d’œuvrer concrètement à la réduction des émission