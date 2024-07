Waga Energy démarre une troisième unité de production de biométhane au Canada

Waga Energy et Zone-Éco, fournisseur de services d’enfouissement, de compostage et de revalorisation des déchets de la municipalité de Brome-Missisquoi (Québec, Canada), ont démarré une unité de production de biométhane à Cowansville. Cet équipement injectera environ 30 GWh par an de gaz renouvelable dans le réseau d'Énergir, principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, soit la consommation de 1 750 foyers québécois. Sa mise en service évitera l’émission de 5 500 tonnes d’eqCO2 par an dans l’atmosphère.

Le projet contribue directement à l’objectif fixé par le gouvernement du Québec d’intégrer 10 % de biométhane dans les réseaux d’ici à 2030. Il a bénéficié à ce titre de subventions pour un montant total de 12,4 MCAD (8,4 M€), dont une partie a été attribuée à Waga Energy pour la construction de l’unité d’épuration, et l’autre à Énergir pour le raccordement du site au réseau de gaz.

Il s’agit de la troisième unité de production de biométhane démarrée par Waga Energy au Québec. Ces trois unités offrent une capacité installée de près de 195 GWh par an. Une quatrième unité est en construction au Canada, à Hartland (Colombie-Britannique).