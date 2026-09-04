Waga Energy démarre une 3e unité de production avec Casella Waste Systems

Waga Energy et Casella Waste Systems annoncent la mise en service d'une unité de production sur le site de McKean, à Mount Jewett (Pennsylvanie), permettant ainsi à Waga Energy d'achever le programme de trois unités conclu en 2023, avec celles des sites de Chemung County et de Hyland.

L'équipement utilise la technologie Wagabox, développée et brevetée par la société française, pour valoriser le gaz émis par les sites de stockage des déchets sous forme de biométhane, injecté directement dans les réseaux de gaz.

Capable de traiter 3 200 m³/h de gaz brut, l'unité de McKean peut produire jusqu'à 120 GWh de gaz renouvelable par an. Sa production montera progressivement en puissance à mesure que les volumes de gaz captés augmenteront sur le site.

Le biométhane produit sur place est injecté directement dans le réseau de National Fuel Gas, offrant au territoire une alternative renouvelable au gaz naturel fossile. Le projet va permettre d'éviter l'émission de 31 000 tonnes équivalent CO? par an, selon les normes de l'Environmental Protection Agency.

Conformément aux termes de l'accord, Waga Energy a intégralement financé la construction de chaque unité, qu'elle détiendra et exploitera pendant vingt ans, Casella et Waga Energy se partageant les revenus tirés de la vente du biométhane.