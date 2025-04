Waga Energy confirme son objectif d’Ebitda breakeven courant 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

Par ailleurs, le groupe confirme le décalage de quelques mois de ses objectifs suite au nombre de projets signés et aux perspectives de signatures, notamment en termes de vente d'équipements : environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 TWh/an de capacité installée en 2026.

"Dans un environnement économique mondial incertain, notre technologie unique au monde et notre capacité d'exécution inégalée constituent des avantages concurrentiels décisifs pour poursuivre notre croissance notamment aux États-Unis. L'amélioration de notre Ebitda, sous l'effet de l'augmentation du chiffre d'affaires et de la maîtrise des dépenses, nous donne toute confiance dans notre objectif d'atteindre le breakeven au cours de l'année 2025", a déclaré Mathieu Lefebvre, PDG de Waga Energy.

Côté perspectives, Waga Energy maintient son objectif d'Ebitda breakeven courant 2025 grâce à sa forte dynamique aux Etats-Unis et à l'amélioration de son Ebitda 2024, "témoignant de la pertinence de son modèle de croissance rentable et créatrice de valeur environnementale".

La perte nette s'élève à 17,6 millions d'euros en 2024 contre une perte de 16 millions d'euros un an avant.

(AOF) - En 2024, le chiffre d’affaires consolidé de Waga Energy a bondi de 67% à 55,7 millions d'euros grâce à la croissance des revenus générés par la production de biométhane (+81%) et aux ventes d’équipements (+35%). Il est à présent réalisé à 47% à l’international. Tiré par la croissance du chiffre d’affaires et la maîtrise des coûts, l’Ebitda 2024 ressort à -2,6 millions d'euros (contre -4,8 millions d'euros en 2023). La perte opérationnelle ressort à 13,1 millions d'euros contre une perte de 14,1 millions d'euros en 2023.

