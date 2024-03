Waga Energy : augmentation de capital d’un montant minimum de 45 millions d’euros

(AOF) - Waga Energy (spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets) annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à des catégories de bénéficiaires, pour un montant global minimum de 45 millions d'euros. L'offre comprend des investissements de la part d'Air Liquide Investissements d'Avenir et Démonstration (ALIAD), Noria, Starquest, VOL-V, CMA-CGM et Tertium Croissance, actionnaires historiques, et d'Enowe, qui ont signé des engagements de souscription.

Waga Energy connaît une accélération significative de sa croissance, notamment en Amérique du Nord, et a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer la quote-part en fonds propres des investissements (capex) de nouveaux projets et la préfabrication et la fabrication d'unités Wagabox afin de soutenir sa croissance internationale.

Avec le produit net de l'offre, ainsi que d'autres sources de financement non dilutives, dont la dette corporate, la société prévoit de pouvoir financer les investissements (capex) nécessaires pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2026.

