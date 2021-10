Waga Energy annonce le lancement de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris

Meylan (France), le 14 octobre 2021 – 07h30

Augmentation de capital d'un montant d'environ 100 M€ (dont 11m€ de clause d'extension) pouvant être porté à environ 113 M€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation

(dont 11m€ de clause d'extension) pouvant être porté à environ 113 M€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation Près de 45 M€ déjà sécurisés sous la forme d'engagements de souscription de la part : de Vitol, Viva Energy et CMA CGM dans le cadre de la conclusion de protocoles d'accords stratégiques ; de Svenska Handelsbanken, investisseur tier-1 dans la transition environnementale, et Hermitage Gestion Privée ; de porteurs d'obligations convertibles émises en juillet 2021, souscrits par compensation de créances.

Fourchette indicative de prix de l'offre : entre 19,26 € et 23,54 € par action

Période de souscription : du 14 octobre 2021 au 25 octobre 2021 inclus pour l'offre à prix ouvert (à 17h aux guichets et à 20h par Internet) et jusqu'au 26 octobre 2021 à 12h00 pour le placement global

Eligible aux PEA et PEA-PME 1

Waga Energy, spécialiste européen de la production de biométhane à partir de gaz de décharge, créé en 2015 à l'initiative de trois ingénieurs issus du groupe Air Liquide, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché règlementé d'Euronext Paris (code ISIN : FR0012532810 – mnémonique : WAGA).

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé le 13 octobre 2021 le Prospectus sous le numéro 21- 444, composé du Document d'enregistrement, approuvé le 28 septembre 2021 sous le numéro I. 21-056, d'un supplément à ce Document d'enregistrement approuvé le 13 octobre 2021 sous le numéro I. 21-060 et d'une Note d'Opération et d'un résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération et reproduit en annexe au présent communiqué).