Waga Energy annonce l’initiation de la couverture de son titre par Gilbert Dupont

Waga Energy (EPA : WAGA), spécialiste de la production de biométhane sur les sites de stockage des déchets, a le plaisir d’annoncer l’initiation de la couverture de son titre par la société de bourse Gilbert Dupont. Le titre Waga Energy est désormais suivi par :

- Bryan Garnier

- Portzamparc / Groupe BNP Paribas

- Gilbert Dupont / Groupe Société Générale



Prochain rendez-vous de communication financière

• Publication des résultats 2023 le 29 avril 2024, après clôture des marchés



À propos de Waga Energy

Waga Energy (EPA : WAGA) produit du biométhane à prix compétitif en valorisant le gaz des sites de stockage des déchets (« gaz de décharge ») grâce à une technologie d’épuration brevetée appelée WAGABOX®. Le biométhane produit est injecté directement dans les réseaux de distribution du gaz qui alimentent les particuliers et les entreprises, en substitution du gaz naturel fossile. Waga Energy finance, construit et exploite ses unités WAGABOX® dans le cadre de contrats à long terme avec les opérateurs de sites de stockage pour la fourniture du gaz brut, et génère des revenus en revendant le biométhane ou en fournissant un service d’épuration. À la date de ce communiqué, Waga Energy détient et exploite dix-huit unités WAGABOX® en France, en Espagne et au Canada, représentant une capacité installée de 675 GWh/an. Seize unités sont en construction en France, au Canada et aux États-Unis.