Waga Energy accentue ses pertes en 2023

(AOF) - Waga Energy enregistre en 2023 un résultat et une dynamique commerciale permettant de confirmer les objectifs 2026 du Capital Markets Day du 8 février dernier, grâce à la croissance du chiffre d’affaires (33,3 millions d'euros, +74% sur un an) tirée par la production de 336 GWh (+49 % sur un an) grâce au démarrage de 5 nouvelles unités Wagabox et au maintien d’une disponibilité élevée (moyenne de 96% sur les machines en exploitation depuis au moins 12 mois).

Toutefois, l'entreprise accentue en 2023 sa perte opérationnelle qui ressort à 14,1 millions d'euros contre une perte de 8,1 millions d'euros en 2022.

En 2023, sa perte nette est de 16 millions d'euros contre 10,1 millions d'euros en 2022

Le groupe confirme ses objectifs 2026 : un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros et un EBITDA breakeven courant 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Services aux collectivités

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.