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Wabtec dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à l'augmentation des livraisons de locomotives
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 14:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice ajusté du premier trimestre du fabricant de pièces de locomotives Wabtec WAB.N a dépassé les estimations de Wall Street mercredi, la société ayant déclaré avoir bénéficié d'une augmentation des livraisons de locomotives qui a entraîné une forte demande pour ses équipements et ses outils numériques.

* Le bénéfice trimestriel ajusté de Wabtec est passé à 2,71 dollars par action, contre 2,28 dollars par action un an plus tôt. Les analystes attendaient en moyenne 2,51 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

* La société basée à Pittsburgh, en Pennsylvanie, a également relevé ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2026 entre 10,25 et 10,65 dollars, dont le point médian est légèrement inférieur aux estimations des analystes de 10,46 dollars.

* Les ventes nettes du segment fret, le plus important de Wabtec, ont augmenté de 11,3 % pour atteindre 2,12 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 1,91 milliard de dollars un an plus tôt.

* Le segment des transports en commun a progressé de 17,8 % pour atteindre environ 835 millions de dollars, grâce à l'augmentation du nombre d'usagers et à l'accroissement des investissements publics dans l'expansion et le renouvellement de la flotte sur les marchés internationaux, y compris l'Europe et l'Inde.

* Le chiffre d'affaires net des services a toutefois baissé de 17,3 %, la société ayant enregistré moins de livraisons de modernisation que prévu.

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 13 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,95 milliards de dollars, ce qui est légèrement inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 2,96 milliards de dollars.

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