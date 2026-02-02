W. R. Berkley chute après qu'Argus a réduit son objectif de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 février - ** Les actions de l'assureur commercial W. R. Berkley WRB.N chutent de 1,57 % à 67,50 $
** Argus Research réduit son objectif de prix sur WRB à 76 $ contre 82 $, ce qui représente une hausse de 9,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La société a enregistré un bénéfice net de 450 millions de dollars au 4ème trimestre, soit 1,13 $ par action, ce qui représente une baisse de 21 % par rapport à l'année précédente
** 3 des 18 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver" et 4 à "vendre"; leur objectif de prix médian est de 68,50 $
** En incluant le mouvement de la séance, WRB a augmenté de 17,2% au cours des 12 derniers mois
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer