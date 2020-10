Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client VW va placer Bentley sous le contrôle d'Audi, rapporte Automobilwoche Reuters • 25/10/2020 à 17:44









VW VA PLACER BENTLEY SOUS LE CONTRÔLE D'AUDI, RAPPORTE AUTOMOBILWOCHE PARIS (Reuters) - Volkswagen prévoit de faire de la marque de luxe britannique Bentley une filiale de sa division Audi dans un souci d'économies d'échelle sur son segment haut de gamme, rapporte l'hebdomadaire spécialisé allemand Automobilwoche. Bentley, sous la coupe jusqu'à présent du patron de Porsche, Oliver Blume, passera l'année prochaine sous la supervision d'Audi, où le président du directoire de VW, Herbert Diess, estime qu'elle aura davantage de potentiel, selon Automobilwoche, qui cite des sources au sein du groupe. Les synergies ainsi réalisées pourraient permettre d'utiliser la technologie Audi pour un nouveau SUV Bentley, toujours selon l'hebdomadaire. Volkswagen, qui n'a pas souhaité commenter ces informations, se penche sur l'avenir de ses marques de prestige comme Lamborghini, Bugatti et Ducati dans le cadre de son évolution vers la production en masse de véhicules électriques. Le groupe pourrait notamment introduire Lamborghini en Bourse, selon des sources jointes ce mois-ci par Reuters. (Ludwig Burger et Jan Schwartz, version française Patrick Vignal)

