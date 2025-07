VW: reprise de la croissance des ventes au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 12:08









(CercleFinance.com) - Les ventes de voitures du groupe Volkswagen ont recommencé à croître au premier semestre, portées par la progression de la demande en Amérique du Sud et au Moyen-Orient/Afrique et par la vigueur de ses marques VW et Skoda, qui ont été particulièrement recherchées.



Les livraisons du constructeur automobile allemand ont progressé de 1,3% à plus de 4,40 millions d'unités sur les six premiers mois de l'année, après avoir baissé de 2,3% sur l'ensemble de l'année 2024, a annoncé Volkswagen mardi.



Ses ventes en Europe ont augmenté de 1%, mais elles ont baissé de 6,7% en Amérique du Nord et de 2,3% en Chine. Elles ont bondi de 18,3% en Amérique du Sud et de 13,4% dans la zone Moyen-Orient/Afrique.



Les livraisons de véhicules de marque VW ont augmenté de 4,5%, mais c'est surtout la marque Skoda qui a le mieux tiré son épingle du jeu (+13,6%).



Autre signe encourageant, les ventes de véhicules électriques à batterie vendues par le groupe ont atteint 465.500 unités sur le semestre, contre 317.200 un an plus tôt, soit une hausse de 46,7%.



Suite à cette publication, l'action Volkswagen progressait d'environ 0,4% mercredi à la Bourse de Francfort, à comparer avec un gain de 0,9% pour l'indice DAX.





