VW: recrute son futur Pst du Directoire France chez Porsche

(CercleFinance.com) - Volkswagen Group France annonce que Marc Meurer, actuel Président de Porsche France, sera nommé Président du Directoire de Volkswagen Group France à partir du 1er juin 2025.



Par conséquent, Xavier Chardon quittera fin mai ses fonctions de Président du Directoire de Volkswagen Group France, en accord avec le Groupe



Le constructeur fait savoir que depuis 2018, Marc Meurer a contribué au succès de Porsche en France, notamment grâce à un record de ventes en 2024, avec une forte part de modèles électrifiés, comme le Taycan et le Macan, représentant plus de 50% des ventes.



Marc Meurer a débuté sa carrière en 1993 au sein du groupe Renault, avant de rejoindre Volkswagen Group France en 2010, où il a occupé des postes clés, notamment Directeur du Marketing de la marque Volkswagen et Directeur Général de la marque Audi en France.







