VW: nouveau directeur pour la division Véhicules Utilitaires information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 13:01









(CercleFinance.com) - Volkswagen Véhicules Utilitaires annonce que Stefan Mecha prendra la direction de la marque à compter du 1er juillet 2025, en remplacement de Carsten Intra, qui part en retraite anticipée pour raisons personnelles.



Actuellement CEO exécutif pour la Chine chez Volkswagen Véhicules Particuliers, Stefan Mecha peut se prévaloir d'une expérience de plus de 15 ans au sein de Volkswagen Group.



Avant de rejoindre Volkswagen AG, il a occupé différents postes notamment chez Sixt AG et Daimler AG.









