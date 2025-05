Anthropic sort Claude 4, son nouveau modèle d'IA doué en programmation informatique

Dario Amodei, patron et cofondateur d'Anthropic, au salon Vivatech, le 22 mai 2024 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

La start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic a lancé jeudi sa nouvelle famille de modèles d'IA générative, Claude 4, censés démontrer sa capacité à rivaliser avec les assistants IA stars du secteur, de manière plus responsable que ses concurrents.

"Claude Opus 4 est le meilleur modèle de codage au monde", a assuré d'emblée Dario Amodei, patron et cofondateur d'Anthropic, à l'ouverture de la première conférence de l'entreprise pour les développeurs.

"Opus 4", le modèle le plus puissant de la start-up, et "Sonnet 4" sont tous les deux des modèles hybrides: ils peuvent fournir des réponses instantanées ou exécuter des tâches plus longues en arrière plan, comme la programmation informatique ou l'analyse de données techniques pour rédiger un rapport intelligible.

L'année 2023 a été marquée par la course aux interfaces concurrentes de ChatGPT. Ces assistants IA ont, depuis, gagné en "raison" --ils prennent plus de temps à répondre et affichent les étapes de leur réflexion-- et en autonomie.

La Silicon Valley est désormais concentrée sur les "agents IA", qui accomplissent des tâches au nom de l'utilisateur.

Anthropic avait été pionnier dans ce domaine avec la sortie de "Computer use" à l'automne 2024, qui permet à Claude d'utiliser les ordinateurs comme un humain: il navigue sur internet, sélectionne des boutons sur un site, saisit du texte et manie différents logiciels.

"Les agents peuvent véritablement transformer l'imagination humaine en réalité tangible à une échelle sans précédent, et c'est particulièrement important pour les développeurs comme vous", a déclaré Mike Krieger, directeur produit d'Anthropic, et cofondateur d'Instagram.

Il a évoqué les débuts de l'application de partage de photos, avant qu'elle soit rachetée par Facebook , quand sa petite équipe devait choisir entre concevoir un nouvelle fonctionnalité ou améliorer l'application mobile, par exemple.

"Avec les agents IA, les start-up peuvent désormais mener des expériences en parallèle, s'améliorer grâce aux retours d'utilisateurs et construire des produits plus rapidement que jamais", a souligné M. Krieger.

"Pour les entrepreneurs, les agents IA peuvent aussi faire office de directeur financier ou chef produit, tant qu'ils ne sont pas prêts à recruter des personnes à ce niveau", a-t-il ajouté, précisant qu'il passe lui-même "beaucoup plus de temps avec Claude" qu'avec son épouse.

Fondée par d'anciens ingénieurs d'OpenAI, Anthropic promeut de manière ostensible un développement responsable de l'intelligence artificielle.

La start-up de San Francisco semble pour l'instant concentrer ses efforts sur des modèles performants en programmation informatique pour les entreprises.

Contrairement à ChatGPT, Gemini (Google) ou Meta AI, Claude ne génère pas d'images et est très limité en termes de fonctions multimodales (compréhension et génération de différents médias, comme le son ou la vidéo).