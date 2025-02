VusionGroup: résultat net ajusté en hausse de 54% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 18:18









(CercleFinance.com) - VusionGroup publie un chiffre d'affaires ajusté de 1010 ME au titre de l'exercice 2024, en hausse de 25% par rapport au précédent exercice (805 ME), en ligne avec la croissance annuelle moyenne du groupe depuis plus de 10 ans.



Dans le même temps, l'EBITDA ajusté s'est envolé de 51% pour atteindre 160,5 ME, tandis que le résultat net ajusté ressort à 53,4 ME (+54%).



'L'année 2024 s'est terminée comme prévu sur un 4ème trimestre exceptionnel à plus de 350 ME de chiffre d'affaires en croissance de 47% sur un an' a commenté Thierry Gadou, Président-Directeur général de VusionGroup.



'Grâce à cette performance, VusionGroup a franchi en 2024 le cap annoncé du milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel, un seuil symbolique qui place l'entreprise dans le peloton de tête des valeurs de croissance technologiques européennes, et sans conteste le N°1 mondial du secteur de la digitalisation du commerce physique', a-t-il ajouté.



Les prises de commandes 2024 ont atteint plus de 1,6 MdE (+71%) soit un ratio book-to-bill de 160%, traduisant d'excellentes perspectives de croissance et de gains de part de marché.



Ainsi, pour 2025, le groupe se fixe un objectif de croissance d'environ 40%, soit une cible de chiffre d'affaires annuel de 1,4 MdE en données ajustées, dont environ 600 ME au premier semestre et 800 ME au second semestre.



La croissance attendue au premier trimestre en cours est d'environ 25%.





Valeurs associées VUSIONGROUP 166,50 EUR Euronext Paris +0,91%