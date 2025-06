VusionGroup: partenariat avec Eroski en Espagne information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - VusionGroup annonce un partenariat avec le groupe Eroski, l'un des principaux acteurs de la distribution dans le nord de l'Espagne, qui prévoit l'équipement de l'ensemble de ses hypermarchés et magasins avec les solutions VusionGroup.



La coopérative espagnole adoptera les étiquettes intelligentes de VusionGroup et la plateforme VusionCloud afin de remplacer le traditionnel étiquetage papier, optimiser les opérations en point de vente et enrichir l'expérience client.



'La précision des prix et des informations promotionnelles, couplée au gain de temps généré, permettront à nos équipes de recentrer leurs efforts sur la qualité du service rendu en magasin', explique Alberto Madariaga Perez, directeur commercial d'Eroski.





