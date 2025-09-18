VusionGroup – Organisation d’une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers

18 septembre 2025 - VusionGroup (VU - FR0010282822) leader mondial des solutions de digitalisation du commerce, annonce l’organisation d’une visioconférence à destination de ses actionnaires et investisseurs particuliers.



JEUDI 2 OCTOBRE 2025 A 18H00



Cette rencontre en ligne sera l’occasion de revenir sur les récentes réalisations du Groupe et de partager la stratégie de croissance ambitieuse, dans le prolongement de la publication des résultats semestriels de mi-septembre. À cette occasion, VusionGroup a relevé ses objectifs de revenus et de rentabilité pour l’année 2025.



Les participants pourront adresser leurs questions en amont, par email, ou les poser directement au cours de la visioconférence.



Inscription obligatoire avant le jeudi 2 octobre à 17h00.

Les informations de connexion seront envoyées aux inscrits avant l’événement.