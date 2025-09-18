 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 864,00
+0,96%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

VusionGroup – Organisation d’une visioconférence destinée aux investisseurs particuliers
18 septembre 2025

18 septembre 2025 - VusionGroup (VU - FR0010282822) leader mondial des solutions de digitalisation du commerce, annonce l’organisation d’une visioconférence à destination de ses actionnaires et investisseurs particuliers.

JEUDI 2 OCTOBRE 2025 A 18H00

Cette rencontre en ligne sera l’occasion de revenir sur les récentes réalisations du Groupe et de partager la stratégie de croissance ambitieuse, dans le prolongement de la publication des résultats semestriels de mi-septembre. À cette occasion, VusionGroup a relevé ses objectifs de revenus et de rentabilité pour l’année 2025.

Les participants pourront adresser leurs questions en amont, par email, ou les poser directement au cours de la visioconférence.

Inscription obligatoire avant le jeudi 2 octobre à 17h00.
Les informations de connexion seront envoyées aux inscrits avant l’événement.

VUSIONGROUP
253,0000 EUR Euronext Paris +5,77%

A lire aussi

  • Sculpture représentant le logo du groupe chimique belge Solvay au siège de l'entreprise à Bruxelles
    Solvay va supprimer 140 emplois en Allemagne
    18.09.2025 18:32 

    Solvay a annoncé jeudi la suppression de 140 emplois sur deux sites en Allemagne, dans le cadre de mesures visant selon le groupe à assurer sa compétitivité à long terme dans le pays. Le groupe chimique belge, qui abandonne certaines lignes de produits sur son ... Lire la suite

  • Une usine pétrochimique de Gazprom Neftekhim Salavat en Russie
    Russie, un complexe pétrochimique et une raffinerie visés par des drones ukrainiens
    18.09.2025 18:29 

    L'Ukraine a déclaré jeudi que ses drones avaient frappé un important complexe pétrochimique et de traitement de pétrole ainsi qu'une raffinerie en Russie, dans le cadre d'une campagne de Kyiv visant à perturber l'industrie énergétique russe. L'Ukraine a intensifié ... Lire la suite

  • L'aéroport de Toulon-Hyères, exploité par Vinci. (Crédit: / Vinci)
    Vinci : Cobra IS décroche un contrat de 885 millions d'euros dans les pays baltes
    18.09.2025 18:26 

    (AOF) - Vinci remporte le contrat d’électrification du projet Rail Baltica d’un montant de 1,77 milliard d’euros. La part de sa filiale Cobra IS s’élève à 885 millions d’euros. Il s'agit d'un contrat d’électrification du réseau de voies ferrées d’Estonie, de Lettonie ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit dans le vert avec la baisse des taux de la Fed
    18.09.2025 18:24 

    par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi et Wall Street était également sur une note positive à la mi-séance après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a indiqué prévoir de nouvelles baisses de taux directeurs d'ici la fin ... Lire la suite

