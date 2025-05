Vusiongroup : nouveau record absolu à 229E, +85% en 6 mois information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 10:53









(CercleFinance.com) - Vusiongroup inscrit un nouveau record absolu à 229E, soit un gain de +70% en 6 mois (le titre cotait 134E mi-décembre 2024).

Le titre semble se diriger vers un doublement pur et simple, soit un objectif de 268/270E.

Rappel : le titre a laissé un gros 'gap' béant au-dessus de 200,6E le 22 mai.





Valeurs associées VUSIONGROUP 227,6000 EUR Euronext Paris +3,93%