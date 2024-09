Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: nouveau déploiement de solutions en Italie information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - VusionGroup annonce un nouveau déploiement de ses solutions avec L'Abbondanza, l'une des principales enseignes alimentaires italiennes associé au groupe Selex, afin d'équiper ses 43 magasins en Ombrie, en Toscane et dans les Marches.



Cette collaboration permettra à L'Abbondanza de s'appuyer sur ses technologies basées sur l'IoT, la data et l'IA afin d'optimiser l'efficacité opérationnelle, d'enrichir l'expérience client et de favoriser un meilleur environnement de travail pour son personnel.



Les technologies de VusionGroup lui permettront de faire des mises à jour instantanées des prix pour une économie de temps et de coûts, ainsi qu'une gestion plus efficace des stocks. Leur déploiement, déjà bien engagé, devrait être achevé au premier trimestre 2025.





Valeurs associées VUSIONGROUP 150,10 EUR Euronext Paris +1,69%