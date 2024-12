VusionGroup: nouveau contrat avec Walmart aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 08:55









(CercleFinance.com) - VusionGroup annonce la signature d'un accord avec Walmart US pour étendre le déploiement de ses solutions EdgeSense et VusionCloud à l'ensemble des 4600 magasins de l'enseigne aux États-Unis, après le succès de la première phase de déploiement.



'Les solutions ont permis à Walmart de rendre ses collaborateurs plus autonomes et productifs, de simplifier le processus de réapprovisionnement des stocks et accélérer la préparation des commandes en ligne', explique le groupe français.



Walmart va donc déployer ces solutions d'étiquettes électroniques dans 2300 nouveaux magasins. La prise de commande supplémentaire d'environ un milliard d'euros correspondant à cette signature sera intégrée aux chiffres des trimestres à venir.





