Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client VusionGroup: nomination d'un CCO pour l'Amérique du Nord information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - VusionGroup annonce la nomination de Jim Norred au poste de chief commercial officer (CCO) pour l'Amérique du Nord, avec pour objectif de développer la croissance et le leadership de la société française sur ce marché.



'Avec plus de 30 ans d'expérience dans la distribution, les produits de grande consommation et la technologie, Jim Norred dirigera la stratégie commerciale nord-américaine de VusionGroup', explique le groupe de solutions digitales pour le commerce.



Auparavant, il a occupé le poste de chief customer officer pour le retail, CPG et gaming chez Microsoft aux Etats-Unis. Il a également été président de Crossmark, l'un des plus grands fournisseurs de services et de marketing pour le retail et CPG en Amérique du Nord.





Valeurs associées VUSIONGROUP 150,60 EUR Euronext Paris +0,07%