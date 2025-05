VusionGroup: le titre grimpe, Berenberg relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 10:23









(CercleFinance.com) - VusionGroup grimpe vendredi à la Bourse de Paris dans le sillage d'un relèvement d'objectif de cours de Berenberg, dont la nouvelle cible fait apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 17%.



Vers 10h15, le titre du spécialiste des étiquettes digitales pour le commerce physique s'adjuge plus de 3,8%, signant la plus forte hausse du SBF 120, qui gagne 0,4% au même moment.



Dans une note publiée dans la matinée, Berenberg indique avoir rehaussé son objectif sur la valeur de 231 à 257 euros, tout en renouvelant sa recommandation d'achat.



Le bureau d'études justifie son optimisme par le contrat décroché la semaine passée auprès de l'enseigne britannique The Co-operative Group (Co-op), un partenariat qui devrait marquer selon lui le commencement d'une dynamique commerciale favorable au Royaume-Uni.





