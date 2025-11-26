VusionGroup - L’enseigne allemande de bricolage OBI renforce son efficacité opérationnelle et l’expérience client grâce aux technologies de VusionGroup

Le distributeur allemand OBI digitalise ses opérations en magasin et améliore les interactions client grâce au déploiement stratégique des solutions VusionGroup dans plus de 200 magasins.



Le 26 novembre 2025 – VusionGroup, leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique, annonce aujourd’hui le déploiement de ses technologies dans les magasins OBI, l’un des principaux distributeurs européens de bricolage. Cette initiative vise à transformer les opérations d’OBI dans plus de 200 magasins en Allemagne, en intégrant les technologies les plus récentes développées par VusionGroup.



« Nous cherchons en permanence à optimiser l’expérience en magasin pour nos clients et à doter nos équipes des outils les plus innovants. Ce partenariat avec VusionGroup nous permet d’optimiser considérablement nos processus en point de vente, afin que nos collaborateurs puissent se concentrer sur le service client », déclare Stefanie Kristes, Senior Expert, Retail & Enterprise Solutions, OBI.