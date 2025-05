Vusiongroup (ex-SES Imagotag): +5% vers 207,8E information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 09:36









(CercleFinance.com) - Vusiongroup (ex-SES Imagotag) grimpe de +5% vers 207,8E et retrace ses sommets des 27 février et 23 avril.

Gare au triple-top sous 212E avec le risque d'un retour sur le support des 176E du 30 avril puis 173E du 8 avril.

Au-delà de 212E, la voie serait libre pour les 240E... mais le PER est déjà de 35E, ce qui est vertigineux





Valeurs associées VUSIONGROUP 206,6000 EUR Euronext Paris +4,08%