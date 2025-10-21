VusionGroup dévoile sa nouvelle solution EdgeSense AI
21/10/2025
'EdgeSense AI transforme des milliers de magasins connectés en environnements IA-natifs où les produits, collaborateurs et clients interagissent grâce à une intelligence spatiale en temps réel et à une compréhension conversationnelle', explique le groupe.
En combinant localisation 3D, computer vision et modèles de langage naturel, cette solution permet aux environnements physiques de percevoir, d'interpréter et d'interagir de manière dynamique avec les consommateurs, les équipes en magasin et les produits.
Ainsi, EdgeSense AI permet aux points de vente de comprendre et d'anticiper les besoins des consommateurs en temps réel, leur proposant par exemple de recevoir instantanément un guidage précis jusqu'au rayon exact correspondant à leur demande.
