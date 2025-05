VusionGroup: deux administratrices indépendantes proposées information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - Suite à la récente réduction de la participation de BOE à son capital, VusionGroup annonce la démission d'une administratrice liée à BOE, Rong Huang, et la proposition de nomination de deux nouvelles administratrices indépendantes.



A l'occasion de la prochaine AG qui se tiendra le 17 juin, son conseil d'administration proposera ainsi de nommer Andrea Bauer et Marcela Martin, évolution qui porterait le conseil à 11 membres, dont sept indépendants et cinq femmes.



De nationalité allemande, Andrea Bauer était jusqu'à fin mars 2025 la directrice financière d'ASK Chemicals. De nationalité argentine et américaine, Marcela Martin est actuellement directrice financière de ContentSquare.





Valeurs associées VUSIONGROUP 189,9000 EUR Euronext Paris +1,55%