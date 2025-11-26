VusionGroup déploie ses technologies pour OBI en Allemagne
Grâce au déploiement des étiquettes électroniques connectées (ESL) et de la plateforme VusionCloud, OBI va significativement réduire ses activités non liées à la vente, tout en améliorant la disponibilité de ses équipes pour accompagner les clients.
Les solutions mises en place vont permettre d'automatiser la gestion des prix et la diffusion d'informations en magasin, directement en rayon, réduisant les efforts manuels et améliorant l'efficacité opérationnelle.
De plus, OBI bénéficiera de l'intégration des ESL de VusionGroup dans son infrastructure réseau Cisco-Meraki, déjà déployée dans l'ensemble de ses magasins, 'une approche innovante qui ne nécessite pas de matériel supplémentaire'.
