VusionGroup: croissance de 12% du CA trimestriel

(CercleFinance.com) - VusionGroup (ex SES-imagotag) affiche un chiffre d'affaires IFRS de 172 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, soit 178 millions en données ajustées, en croissance de 12% et en ligne avec la guidance communiquée avec les résultats annuels.



Le spécialiste de l'étiquetage électronique de gondoles revendique aussi des commandes de 274 millions d'euros (+24%), soit le deuxième meilleur trimestre historique, ainsi qu'un CA des revenus logiciels et services récurrents en augmentation de 33% à 12,5 millions.



Fort d'un carnet de commandes à un plus haut historique, VusionGroup renouvelle sa confiance dans son objectif de franchir en 2024 le cap du milliard d'euros de chiffre d'affaires (en données ajustées), dont 420 à 440 millions sur le premier semestre.





