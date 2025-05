VusionGroup: contrat majeur avec Co-op au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 23/05/2025 à 08:10









(CercleFinance.com) - VusionGroup indique avoir été choisi par l'enseigne britannique Co-op, pour remplacer dans ses magasins les étiquettes papier par des étiquettes électroniques et déployer ses solutions technologiques dans ses quelque 2.400 points de vente.



Cette initiative vise à améliorer l'expérience d'achat de ses clients, garantir la transparence des informations produits, réduire le gaspillage de papier et simplifier le quotidien des collaborateurs, notamment la préparation des commandes en ligne.



Il s'agit du plus grand déploiement d'étiquettes électroniques jamais réalisé par une enseigne au Royaume-Uni et en Irlande. Le déploiement est prévu dans environ 1.500 magasins d'ici fin 2025, et dans l'ensemble des magasins Co-op d'ici fin 2026.





Valeurs associées VUSIONGROUP 207,4000 EUR Euronext Paris +4,48%