VusionGroup – Chiffre d’affaires S1 2025 : Activité record au 1er semestre grâce à une forte croissance aux Etats-Unis

- Chiffre d’affaires du 1er semestre de 613 M€ en normes IFRS, et de 648 M€ en données ajustées¹, en croissance de +50% et supérieur à la guidance



- Niveau de commandes record au 1er semestre de 873 M€ (+22%) tirée par une forte dynamique aux Etats-Unis et de nombreux succès commerciaux en Europe



- Chiffre d’affaires VAS de 90 M€ en données ajustées¹ en croissance de +105%​​​​



- Perspectives annuelles réitérées d’un chiffre d’affaires en données ajustées¹ de 1,4 Milliard € (+40% par rapport à 2024) et d’une poursuite de l’amélioration de la rentabilité





Commentant ces chiffres, Thierry Gadou, Président–Directeur général de VusionGroup, a déclaré :





« Nous sommes très fiers de la performance d’ensemble du 1er semestre, finalement meilleure que nos prévisions malgré un contexte international complexe et incertain.





Sur le plan géographique, la situation reste contrastée entre la croissance forte aux Etats-Unis et le recul temporaire des ventes en Europe mais, comme déjà évoqué, nous posons en Europe depuis plusieurs trimestres les fondations d’un retour à la croissance au second semestre et au-delà.»