Meta: forte hausse des bénéfices, la firme mise sur l'IA information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 14:47









(Zonebourse.com) - Meta a publié un bénéfice net de 18,34 MdsE au deuxième trimestre 2025, en hausse de 36 % sur un an, porté par une forte croissance de son chiffre d'affaires (+22 % à 47,52 MdsE). Le résultat opérationnel progresse de 38 %, à 20,44 MdsE, pour une marge en amélioration à 43 % contre 38 % un an plus tôt. Le BPA dilué ressort à 7,14 E, en hausse de 38 % et supérieur aux attentes.



Le free cash flow s'élève à 8,55 MdsE, en recul par rapport aux 10,9 MdsE générés au 2e trimestre 2024. Les dépenses d'investissement bondissent à 17,01 MdsE tandis que les coûts totaux augmentent de 12 %.



Mark Zuckerberg, PDG de Meta, s'est dit ' enthousiaste à l'idée de construire une superintelligence personnelle pour tous ' alors que la firme multiplie les investissements dans l'infrastructure et les agents conversationnels.



Pour le 3e trimestre, Meta prévoit un chiffre d'affaires compris entre 47,5 et 50,5 MdsE, mais anticipe un ralentissement de la croissance au 4e trimestre. Les dépenses 2025 sont désormais attendues entre 114 et 118 MdsE, avec une forte accélération prévue en 2026, notamment liée aux capacités IA et aux recrutements techniques.



Meta met en garde contre les risques réglementaires en Europe, notamment autour de son offre ' Less Personalized Ads ', qui pourrait impacter significativement ses revenus dans la région dès ce trimestre.



Le titre affiche une hausse de l'ordre de 11% en préouverture à Wall Street.







