VusionGroup – Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 : Forte croissance au premier trimestre Confirmation des perspectives annuelles

Thierry Gadou, Président–Directeur général de VusionGroup, déclare :



« Le premier trimestre s’est déroulé comme prévu avec une croissance de +31% du chiffre d’affaires ajusté, supérieure à notre guidance, et une forte croissance des prises de commandes (+94%). Le chiffre d’affaires VAS est également en forte hausse, tant pour les revenus récurrents que non récurrents.



Sur ce premier trimestre la croissance a été tirée par les Etats-Unis, où notamment le déploiement de Walmart se poursuit conformément au plan. La situation fluctuante en matière de droits de douane a bien entendu été discutée avec nos clients américains, pour finalement aboutir à des plans de déploiement inchangés voire potentiellement accélérés en raison de l’importance stratégique de digitaliser les points de vente dans un contexte de volatilité croissante des prix. Nos prévisions pour l’année sont donc maintenues.



L’activité en Europe ne bénéficie pas encore au T1 des contrats récemment signés en raison des délais normaux de fabrication, mais les livraisons vont accélérer à partir du deuxième trimestre.



Avec une excellente dynamique confirmée au 1er trimestre, et une accélération attendue dans les mois à venir, nous confirmons notre objectif de 40% de croissance en 2025 à 1,4 Md € de chiffre d’affaires annuel ajusté."