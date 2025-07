VusionGroup: CA semestriel record, en hausse de 50% information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 12:52









(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2025, VusionGroup a réalisé un chiffre d'affaires ajusté record de 648 ME, en hausse de 50 % sur un an, dépassant ainsi sa guidance initiale. Cette performance est portée par une forte dynamique aux États-Unis, où les ventes ont bondi de 134 %, représentant désormais 70 % de l'activité. À l'inverse, la zone EMEA recule de 18 %, mais un rebond est attendu au second semestre.



Le chiffre d'affaires des activités VAS (logiciels, services, data, IA) atteint 90 ME, en croissance de 105 %, avec une part récurrente en hausse de 34 %. La base installée cloud a plus que doublé en un an, à 220 millions d'étiquettes.



Le niveau de commandes atteint 873 ME au S1 (+22 %), avec un carnet glissant sur 12 mois de 1,79 MdE, soutenant les perspectives de croissance.



Thierry Gadou, PDG, souligne que ' la performance du semestre est meilleure que prévu malgré un contexte international complexe ' et réaffirme les objectifs annuels d'un chiffre d'affaires ajusté de 1,4 MdE (+40 %) et d'une amélioration de la rentabilité, avec une hausse attendue de 100 à 200 points de base de la marge d'EBITDA ajustée.



Le titre subit néanmoins des prises de bénéfices et lâche près de 4% à Paris.





