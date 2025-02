VusionGroup: bien orienté avec les propos de deux brokers information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 15:01









(CercleFinance.com) - VusionGroup grimpe de plus de 3% à la faveur de propos favorables de brokers, dont Stifel qui réaffirme sa recommandation 'achat' tout en relevant son objectif de cours de 190 à 215 euros sur le titre du groupe de solutions digitales pour la distribution.



Il estime que 'le newsflow offre des perspectives convaincantes pour une performance positive de l'action', et voit même 'du potentiel pour un doublement du cours de bourse à horizon 2030, pour peu que la stratégie d'expansion des services réussisse'.



De même, Berenberg relève de 224 à 228 euros son objectif de cours sur VusionGroup, tout en renouvelant sa recommandation d'achat, considérant comme particulièrement 'réalistes' les objectifs de court et moyen termes que s'est fixé le groupe.





Valeurs associées VUSIONGROUP 166,70 EUR Euronext Paris +3,54%