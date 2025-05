VusionGroup: alliance stratégique avec NielsenIQ information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - VusionGroup annonce le lancement d'une alliance stratégique avec NielsenIQ, offrant aux marques et aux distributeurs la possibilité de 'maximiser leurs ventes en utilisant tout le potentiel de la data et des technologies de digitalisation des magasins physiques'.



Il s'agira de mutualiser les données consommateurs issues des points de vente pilotés par les deux sociétés afin d'optimiser l'assortiment et les plans merchandising en magasin, la gestion des promotions et des prix, ainsi que l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.



Si les services seront dans un premier temps disponibles aux États-Unis, en France et en Italie, NielsenIQ et VusionGroup, présents dans plus de 100 pays, visent une pénétration rapide d'autres marchés dans la région EMEA et en Amérique du Nord.





Valeurs associées VUSIONGROUP 181,200 EUR Euronext Paris -1,58%