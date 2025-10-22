 Aller au contenu principal
Vusion Group : +5%, rebondit sur 252,4E
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 15:57

Vusion Group rebondit sur 252,4E et s'adjuge +5%, ce qui lui permet de revenir au milieu de son canal 239,5/260E.
Le titre échappe in extremis à l'amorce d'un épisode correctif sous la MM100 (239,4E) qui aurait pu se prolonger en direction de 215E, ce qui validerait le comblement du gros 'gap' haussier ouvert le 15 septembre.

