Vusion Group : +5%, rebondit sur 252,4E
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 15:57
Le titre échappe in extremis à l'amorce d'un épisode correctif sous la MM100 (239,4E) qui aurait pu se prolonger en direction de 215E, ce qui validerait le comblement du gros 'gap' haussier ouvert le 15 septembre.
Valeurs associées
|250,2000 EUR
|Euronext Paris
|+3,90%
A lire aussi
-
L'ex-présidente de Keolis, Marie-Ange Debon, a officiellement succédé mercredi à Philippe Wahl comme PDG de La Poste, au lendemain du feu vert du Parlement à sa nomination, proposée par l'Elysée, a annoncé le groupe public dans un communiqué. "Marie-Ange Debon ... Lire la suite
-
La banque britannique Barclays a annoncé mercredi une charge de 110 millions de livres dans ses comptes liée à Tricolor, l'une des deux entreprises américaines exposées aux prêts privés risqués, dont les faillites préoccupent les marchés en raison des risques de ... Lire la suite
-
L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a estimé mercredi que la position dominante des écosystèmes d' Apple et Google sur les smartphones et tablettes justifiait de leur appliquer un cadre plus strict, qui pourrait les contraindre à ouvrir leurs plateformes. ... Lire la suite
-
Des accrochages ont opposé mercredi les forces gouvernementales syriennes à des jihadistes français retranchés dans un camp du nord-ouest du pays, dont elles accusent le chef, Oumar Diaby, alias Omar Omsen, de refuser de se livrer aux autorités. C'est la première ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer