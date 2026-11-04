Vusion fournira ses solutions de magasin connecté à Marks & Spencer

Le spécialiste de la digitalisation pour le secteur de la distribution, Vusion, annonce que Marks & Spencer va déployer sa plateforme de magasin connecté dans plusieurs nouveaux magasins M&S, avec la possibilité d'une extension à d'autres points de vente par la suite.

Dans ce cadre, Vusion fournira à la chaîne britannique sa plateforme de rails intelligents EdgeSense, reposant sur une infrastructure compatible Bluetooth, qui vise à mieux relier les systèmes du magasin, l'information produit et l'activité des équipes sur l'ensemble de la surface de vente.

Dans un premier temps, le déploiement se concentrera sur des améliorations opérationnelles concrètes, comme une gestion plus efficace de l'information produit et une localisation plus rapide des articles par les collaborateurs grâce à des fonctionnalités de géolocalisation telles que les étiquettes clignotantes.

L'accord doit aussi permettre de simplifier les processus de réassort et d'exécution en rayon, ainsi que de mettre en place un socle numérique susceptible d'accueillir, à terme, de nouvelles innovations en magasin.