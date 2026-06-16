Vusion étend son partenariat avec JYSK en Europe

Vusion annonce l'extension de son partenariat de longue date avec JYSK, chaîne d'origine scandinave spécialisée dans l'ameublement, à travers un nouvel accord majeur visant à accompagner la prochaine phase de modernisation de ses magasins et sa stratégie de transformation cloud.

Cet accord prévoit le remplacement des étiquettes électroniques dans 450 magasins nordiques de JYSK par de nouvelles ESL ( Electronic Shelf Labels ), le déploiement des solutions Vusion dans 750 nouveaux points de vente en Europe, ainsi que la migration complète de la plateforme historique on-premise de JYSK vers VusionCloud.

À l'horizon 2027, le déploiement devrait atteindre environ 2 500 magasins répartis dans les régions nordiques, DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) et Benelux, selon le groupe français de solutions de digitalisation du commerce physique augmentées par l'IA.

Grâce à cette transition vers VusionCloud, JYSK bénéficiera d'une plateforme davantage évolutive et centralisée, permettant des cycles de déploiement plus rapides, des opérations en magasin simplifiées, des performances améliorées et une meilleure flexibilité pour soutenir de futures innovations retail à grande échelle.

Ce projet s'inscrit aussi dans la stratégie de Vusion visant à accélérer la transition de sa base installée vers des solutions cloud-native , tout en intensifiant ses relations clients dans la durée, grâce à l'excellence opérationnelle, au support local et à l'innovation continue.