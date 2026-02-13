 Aller au contenu principal
Vusion : encore 6% de baisse vers 115,5E
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 17:19

Vusion n'en finit plus de corriger depuis le test des 260E à l'ouverture le 23 septembre 2025: le titre qui aligne une 6ème semaine de repli consécutif dévisse d'encore 6% vers 115,5E et la petite zone de temporisation autour de 130E -ou celle plus robuste des 125E, ex-plancher du 18 mars au 5 août 2025- ne constitue pas le support qu'on espérait après une division par 2 du cours en 4 mois et demi.
Vusion semble filer tout droit vers un test du palier psychologique des 100E, effaçant tous ses gains depuis fin novembre 2023.

