Vusion : encore 6% de baisse vers 115,5E
information fournie par Zonebourse 13/02/2026 à 17:19
Vusion semble filer tout droit vers un test du palier psychologique des 100E, effaçant tous ses gains depuis fin novembre 2023.
Valeurs associées
|120,1000 EUR
|Euronext Paris
|-3,22%
