information fournie par Reuters • 23/06/2026 à 08:23

Vusion-Accord avec Gratis pour digitaliser ses magasins en Turquie

Vusion SA VU.PA :

* GRATIS CHOISIT VUSION POUR ACCÉLÉRER LA DIGITALISATION DE SES MAGASINS EN TURQUIE

* L'ACCORD PRÉVOIT LE DÉPLOIEMENT D'ENVIRON 2 MILLIONS D'ÉTIQUETTES ÉLECTRONIQUES DANS 300 MAGASINS EN TURQUIE ET À COMPTER DU S2 2026

Texte original nNDLTjcjG Pour plus de détails, cliquez sur VU.PA

(Rédaction de Gdansk)