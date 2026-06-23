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Vusion-Accord avec Gratis pour digitaliser ses magasins en Turquie
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 08:23

Vusion SA VU.PA :

* GRATIS CHOISIT VUSION POUR ACCÉLÉRER LA DIGITALISATION DE SES MAGASINS EN TURQUIE

* L'ACCORD PRÉVOIT LE DÉPLOIEMENT D'ENVIRON 2 MILLIONS D'ÉTIQUETTES ÉLECTRONIQUES DANS 300 MAGASINS EN TURQUIE ET À COMPTER DU S2 2026

Texte original nNDLTjcjG Pour plus de détails, cliquez sur VU.PA

(Rédaction de Gdansk)

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