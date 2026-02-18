Vusion : 16% puis -13%, presque 30% de volatilité intraday
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 12:30
Et cela se conclut par la franche cassure du récent plancher des 120E des 13 puis 16 et 17 février : Vusion pourrait décrocher en direction des 99E (plancher de novembre 2023, puis 85E, plancher de fin octobre 2023.
Valeurs associées
|112,2000 EUR
|Euronext Paris
|-14,35%
A lire aussi
-
94% des 140 filiales de groupes américains interrogées estiment que "l'environnement politique et institutionnel français pourrait présenter des risques modérés ou significatifs" cette année, selon une étude menée par la Chambre de commerce américaine avec le cabinet ... Lire la suite
-
Mort de Quentin Deranque: LFI sous pression après l’interpellation de 11 suspects, dont l’assistant d’un député
Onze personnes interpellées, dont l'assistant parlementaire d'un député insoumis, et une pression toujours plus forte. Les développements de l'enquête sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque embarrassent La France Insoumise, appelée par le gouvernement ... Lire la suite
-
(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Meta Platforms, Cadence Design Systems, Analog Devices, Charles River Laboratories, précisions sur le secteur technologique, cours en avant-Bourse) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats ... Lire la suite
-
Mort de Quentin Deranque: Rachida Dati met en cause "toute la gauche", dont son adversaire Emmanuel Grégoire
Rachida Dati, candidate LR à la mairie de Paris, a mis en cause mercredi les députés élus sous la bannière du Nouveau Front populaire en 2024, dont son adversaire Emmanuel Grégoire, pour leurs liens avec La Jeune Garde, au coeur des suspicions dans la mort de Quentin ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer