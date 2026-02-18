 Aller au contenu principal
Vusion : 16% puis -13%, presque 30% de volatilité intraday
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 12:30

Séquence portes de saloon historique pour Vusion qui flambe initialement de 16% vers 154E (après 10% la veille) puis -13% (vers 114,2E) soit presque 30% de volatilité intraday... un record.
Et cela se conclut par la franche cassure du récent plancher des 120E des 13 puis 16 et 17 février : Vusion pourrait décrocher en direction des 99E (plancher de novembre 2023, puis 85E, plancher de fin octobre 2023.

