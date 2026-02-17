Vulcan Materials affiche des résultats trimestriels décevants et ses actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de matériaux de construction Vulcan Materials VMC.N a publié mardi des résultats pour le quatrième trimestre inférieurs aux estimations de Wall Street, la faiblesse de l'activité de construction résidentielle ayant freiné la demande de béton, d'asphalte et d'agrégats.

Les actions de la société ont baissé de plus de 7 % dans les transactions de pré-marché.

Les taux hypothécaires élevés ont freiné l'achat de logements et ralenti le rythme de lancement de nouveaux projets, tandis que l'inflation persistante continue de faire grimper les coûts des matériaux et de la main-d'œuvre, une combinaison qui a pesé sur la demande de matériaux de construction de la part d'entreprises telles que Vulcan.

La société s'attend à ce que les livraisons totales en 2026 augmentent de 1 % à 3 % par rapport aux niveaux de 2025. Elle prévoit également un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements compris entre 2,4 et 2,6 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année.

"Nous prévoyons une vigueur continue de l'activité de construction publique et une amélioration des opportunités non résidentielles privées, une combinaison qui devrait profiter à un environnement de prix déjà sain", a déclaré le directeur général Ronnie Pruitt.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,91 milliard de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, soit une hausse de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 1,96 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les agrégats de construction, le segment le plus important de Vulcan, qui comprend le sable, le gravier et la pierre concassée, ont rapporté un revenu de 1,52 milliard de dollars, contre 1,47 milliard de dollars l'année précédente.

Sur une base ajustée, Vulcan a déclaré un bénéfice de 1,70 $ par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 2,11 dollars par action.