VUE INSTANTANÉE-Le magnat des médias Rupert Murdoch quitte ses fonctions de président de Fox et de News Corp

(Ajoute d'autres citations) 21 septembre (Reuters) - Le magnat des médias Rupert Murdoch, 92 ans, a quitté la présidence de Fox Corp FOXA.O et de News Corp NWSA.O , mettant fin à une carrière de plus de sept décennies au cours de laquelle il a créé un empire qui s'étend de l'Australie aux Etats-Unis. Son fils, Lachlan Murdoch, deviendra président de News Corp et restera président-directeur général de Fox, ont annoncé les deux sociétés jeudi. Cette transition consacre le rôle de Lachlan à la tête de l'empire médiatique et met un terme aux questions de succession au sein de la famille Murdoch. RÉACTION LE MINISTRE BRITANNIQUE DES FINANCES, JEREMY HUNT, SUR LBC RADIO "Il s'agit de quelqu'un qui, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, a eu une influence déterminante sur notre vie à tous au cours du dernier demi-siècle "Je reconnais qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'il a faites au fil des ans et avec lesquelles les gens n'étaient pas d'accord. Mais je ne pense pas que quiconque puisse contester qu'il s'agissait d'un opérateur absolument formidable" BRIAN WIESER, ANALYSTE DES MÉDIAS DU CABINET DE CONSEIL MADISON & WALL "Logiquement, on aurait toujours pu s'attendre à ce qu'il se retire à un moment donné, compte tenu de son âge, et la transition vers Lachlan a été annoncée au monde entier depuis un certain temps "L'héritage qu'il a laissé à l'industrie - et au monde - est mitigé." "Il est clair qu'il a beaucoup fait pour le journalisme, et nombre de ses entreprises produisent encore beaucoup d'informations importantes qui contribuent à tenir le monde informé d'une manière qui n'aurait peut-être pas été possible sans son leadership "Mais il est impossible d'ignorer l'autre côté de la médaille, où Fox News a amplifié la toxicité de l'environnement politique américain, et où d'autres propriétés ont eu un impact similaire sur d'autres territoires." MICHAEL ASHLEY SCHULMAN, PARTENAIRE ET DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ RUNNING POINT CAPITAL ADVISORS "Le départ de Rupert Murdoch marque la fin d'une ère médiatique qui a connu son lot de controverses, y compris, plus récemment, l'acceptation par Fox de payer un règlement de 787,5 millions de dollars à la société de machines à voter Dominion pour sa couverture de l'élection présidentielle américaine de 2020." "Et Fox reste empêtré dans un procès en diffamation de 2,7 milliards de dollars intenté par Smartmatic." "Je ne peux m'empêcher de penser que les procès de Dominion et de Smartmatic ont contribué à influencer la décision de Rupert Murdoch. Lachlan ne pourra peut-être pas orienter Fox et News Corp dans une direction complètement nouvelle, mais il peut donner un nouveau visage au conglomérat et essayer de donner un nouveau ton JASON BENOWITZ, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR CHEZ CI ROOSEVELT "Je suis surpris qu'il parte maintenant. Son fils Lachlan Murdoch est expérimenté et capable de diriger l'entreprise, mais bien sûr il n'y a pas de remplaçant pour quelqu'un comme le président, Rupert Murdoch, qui a fondé l'entreprise et l'a construite pendant des décennies" "Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une autre sorte de longue carrière de construction, d'acquisition et de cession de propriétés médiatiques de manière intelligente. Alors oui, il est irremplaçable dans un sens, mais je pense qu'il laisse derrière lui une entreprise qui est en quelque sorte aussi bonne qu'il aurait pu la laisser à son fils Lachlan pour qu'il la dirige DANNI HEWSON, RESPONSABLE DE L'ANALYSE FINANCIÈRE CHEZ AJ BELL "Le départ de Rupert Murdoch est significatif, il a été une force dans le monde des médias, un opérateur astucieux avec des doigts dans plus de tartes que Mary Berry" "Controversé, charismatique et acariâtre, c'est un homme qui laisse de grandes chaussures à remplir, mais un homme qui aura planifié son départ jusqu'au dernier point "Le monde des médias est méconnaissable par rapport à celui dans lequel il est entré il y a soixante-dix ans et la décision d'abandonner les projets de réunification de son empire a dû faire tache d'huile "Sa nomination au poste de président émérite suggère qu'il continuera d'exercer son influence, mais d'une manière moins directe MATTHEW JORDAN, PROFESSEUR AGRÉGÉ D'ÉTUDES MÉDIATIQUES À LA PENN STATE UNIVERSITY "Comme dans la série Succession, inspirée par Murdoch, les observateurs se sont longtemps interrogés sur l'évolution de la situation une fois qu'il ne serait plus aux commandes. Lachlan est l'héritier présomptif, mais il est important de comprendre qu'il s'agit désormais d'une machine commerciale basée sur des données "Fox News fait de l'audimat minute par minute et lie ses sujets et sa couverture à ce que son public veut entendre. Maintenant qu'il y a de plus en plus de médias de droite comme Newsmax, ils doivent garder le public accroché pour rester rentables" RODNEY BENSON, PROFESSEUR D'ÉTUDES MÉDIATIQUES À NYU "Murdoch a transformé de manière incommensurable l'écosystème médiatique américain, non seulement sur le plan idéologique en jetant les bases de la croissance d'une infrastructure médiatique de droite, mais aussi sur le plan du style et de l'éthique "Même s'il y a un conflit au sein de la famille, que je m'attendrais à voir maîtrisé tant qu'il vivra, quel que soit son titre officiel, il est difficile d'imaginer une refonte fondamentale de Fox, compte tenu de son succès en tant que formule commerciale." ART HOGAN, CHIEF MARKET STRATEGIST AT B RILEY WEALTH "Murdoch se retire après une année tumultueuse à la tête du réseau de télévision Fox. Bien que sa décision soit quelque peu surprenante, il y a certainement une certaine logique à cette décision" "La télévision est en déclin séculaire et Fox a perdu à la fois des talents à l'antenne et de l'audience. Comme c'est l'un de ses fils qui va prendre la direction de la chaîne, nous ne nous attendons pas à une grande réaction de l'action, qui est inchangée depuis le début de l'année." PAUL VERNA, ANALYSTE PRINCIPAL CHEZ INSIDER INTELLIGENCE "La retraite de Rupert Murdoch du conseil d'administration de Fox et l'élévation de son fils Lachlan au poste de président arrivent à un moment crucial pour l'entreprise et l'industrie des médias." "En 2024, Fox News jouera un rôle central dans la formation de l'opinion publique du côté droit de l'échiquier politique dans une société de plus en plus divisée, comme cela a été le cas lors de toutes les élections présidentielles américaines de ce siècle "Et dans le paysage médiatique plus large, Fox Corp. - comme d'autres groupes de réseaux de télévision - est aux prises avec des questions existentielles sur la viabilité du faisceau de câbles et les défis de la monétisation des actifs de diffusion en continu." THOMAS HAYES, PRÉSIDENT DU FONDS SPÉCULATIF GREAT HILL CAPITAL "A construit une entreprise incroyable. Il est sage de se retirer à ce stade et de passer le relais à la génération suivante." "Il a 92 ans. Il est temps. Son héritage a été de créer un contrepoids aux médias d'information traditionnels qui a permis aux deux parties du débat d'être entendues. Lachlan a les mains sur le volant depuis un certain temps, la transition se fera donc en douceur" MATTHEW TUTTLE, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ TUTTLE CAPITAL MANAGEMENT "Je pense que lorsque vous atteignez cet âge, c'est (. Les problèmes de santé) sont toujours possibles. Il faut aussi trouver le bon équilibre pour le donner à la génération suivante au bon moment." "(L'héritage de Murdoch est) énorme, en bien comme en mal. Je pense qu'il a été le premier à rendre l'information vraiment divertissante, mais sa décision de déplacer Fox vers la droite a créé MSNBC et a politisé l'information pour toujours" ED MOYA, ANALYSTE DE MARCHÉ SENIOR CHEZ OANDA "J'ai été surpris qu'il n'ait pas démissionné beaucoup plus tôt. À 92 ans, la transition du pouvoir de Rupert Murdoch à l'un de ses fils n'est une surprise pour personne. Le timing est logique puisque Fox est sur le point d'entrer dans un marathon de couverture des élections et essaiera probablement de changer un peu son image de marque"